Furti nelle abitazioni, nuovi blitz e razzie

Ancora furti nelle case del territorio, veri e propri blitz vista la rapidità del modus operandi. Furti, che non sempre riescono come quello tentato nel pomeriggio di domenica scorsa in via Lucca nella frazione di Serricciolo, dove i malviventi sarebbero stati notati mentre armeggiavano attorno a una palazzina dove i proprietari erano assenti e, ovviamente disturbati, se la sono svignata.

Sarebbero invece andati a segno, martedì mattina fra le 9 e le 10.30 i due colpi avvenuti a Cagina, località in Comune di Aulla a fianco della strada che conduce al Passo del Lagastrello dove i ladri, sfondando porte e infissi, avrebbero portato via denaro trovato nei cassetti e ricordi di famiglia in due distinte abitazioni; poi, verso mezzogiorno, forse gli stessi malviventi hanno violato un appartamento in via del Popolo ad Aulla, lungo il tratto della nazionale 63 del Cerreto prima del vecchio passaggio a livello. Anche qui, assenti i proprietari, hanno rubato ciò che di valore c’era in casa. Pare che in zona sia stata notata una macchina grigio scura ’sospetta’.

Roberto Oligeri