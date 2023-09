Furgone si ribalta a Casola, traffico in tilt: illeso il conducente

Si capovolge un furgone: bloccata per ore la regionale 444 per la Garfagnana. Un incidente veramente singolare quello accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada regionale che,dal territorio del Comune di Fivizzano, attraversando quello di Casola conduce in Garfagnana.

Per cause imprecisate infatti, un grosso furgone appartenente ad una società telefonica , si è capovolto ostruendo di fatto l’arteria un centinaio di metri prima dell’ingresso nell’abitato della frazione di Codiponte.

Sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco del Distaccamento di Aulla, muniti di una grossa gru, per riposizionare correttamente il mezzo sulla corsia di marcia; fortunatamente, nel sinistro l’autista ne è uscito illeso. Il traffico è rimasto bloccato sulla sr444 dalle 17,30 alle 2 di notte, creando comprensibilmente non pochi disagi fra le persone che necessariamente dovevano spostarsi in auto. Sul posto,per gli accertamenti del caso e disciplinare il traffico, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Fivizzano con il comandante Panzanelli. Un incidente stradale che ha preoccupato non poco quelli che hanno assistito al sinistro.

Roberto Oligeri