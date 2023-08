Fuori pericolo tredicenne salvata dai bagnini a Marina di Massa

E’ fuori pericolo la ragazzina che nella mattinata di domenica è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Meyer di Firenze, dopo che ha rischiato di affogare nello specchio di mare antistante la spiaggia libera di Marina di Massa, dove il pontile. La tredicenne era con i genitori, doveva essere una domenica tranquilla di sole e mare, poi la corsa a riva e il tuffo. Il papà la stava guardando da lontano, lei ha nuotato per qualche metro poi un’onda, la corrente e la situazione si è complicata. La tredicenne ha provato a respirare ma in quel respiro poca aria e molta acqua, tutto si è trasformato in panico. Ha perso i sensi rimanendo immobile con il visto nell’acqua. Qualcuno l’ha vista e ha gridato forte per attirare l’attenzione così il papà, che sembra si fosse voltato un attimo verso la moglie, ha visto la figlia inerme in acqua ma in quel frangente i bagnini stavano già correndo verso la tredicenne: l’hanno recuperata e portata sulla spiaggia.

Una volta a terra la ragazzina, di origini egiziane, era priva di sensi così i soccorritori hanno iniziato tutte le manovre di rianimazione per poi arrivare al massaggio cardiaco: sulla spiaggia tra i bagnanti c’erano anche un medico e un’infermiera che, dopo essersi qualificati, hanno affiancato i soccorsi in attesa dei sanitari del 118, chiamati dal titolare di uno stabilimento balneare limitrofo alla spiaggia libera. Poi con l’arrivo di ambulanza e automedica anche il defibrillatore. La bambina era già tornata cosciente ma il trasporto all’ospedale di Massa è stato d’urgenza in codice rosso perché i sintomi di annegamento che presentava potevano portare a complicazioni anche gravi. Una volta al pronto soccorso i medici hanno valutato che le condizioni erano sempre critiche, l’hanno intubata e trasferita in elicottero al Meyer di Firenze nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Ieri mattina è stata sciolta la prognosi e la tredicenne è stata dichiarata fuori pericolo.

Patrik Pucciarelli