Montignoso non dimentica. Tutto il paese si ferma per l’addio a Narciso Buffoni

Montignoso (Massa), 26 marzo 2025 – C’era tutta Montignoso a salutare Narciso Buffoni. Chi prima, chi dopo, nel corso della sua vita, ha avuto a che fare con il politico locale. Un carattere deciso, serio, autoritario, che però si scioglieva quando entrava in confidenza, mostrando tutto il suo lato umano. Grande esperto di politica, ha saputo decifrare tante vicende a livello provinciale. Quando non si dedicava alla sua passione Buffoni era stato medico per oltre 40 anni, prima di andare in pensione nel 2021. Anche nella sua professione era stato sempre molto stimato da tutti. Una grande perdita per Montignoso, con il sindaco Gianni Lorenzetti che appena saputa la notizia del suo decesso l’ha ricordato, senza mezzi termini, come “un amico, un maestro, un fratello maggiore”. E sono tanti gli amministratori locali che, nel momento del bisogno, chiedevano un consiglio a Buffoni. Ieri pomeriggio alla Piazza c’erano davvero tutti, i colleghi politici che con lui hanno condiviso tante vicissitudini politiche, amici e semplici conoscenti. Una piazza completamente piena ha voluto salutare chi, per oltre 20 anni, è stato una figura cardine della politica locale, con la sua grande competenza e responsabilità per la cosa pubblica.

Consigliere comunale, sindaco per tre mandati, presidente della Provincia, segretario provinciale dei Democratici di Sinistra, Buffoni si è spento all’età di 72 anni. Medico condotto e ufficiale sanitario per oltre 40 anni, per il suo pensionamento la comunità aveva organizzato una festa in suo onore. Buffoni lascia le figlie

Laura, avuta dalla prima moglie Nellì Berti, ed Elisa dalla compagna Adriana Guidi. Buffoni era anche nonno di un nipotino Alessandro, il figlio di Laura e del genero genero Enrico Panconi. Dopo il minuto di silenzio in consiglio comunale di lunedì, ieri mattina la salma è stata accolta nella sala consiliare del municipio, in piazza Sesto Paolini. Il rito civile si è tenuto nello stesso luogo alle 17 e poi il corteo è proseguto verso il cimitero di San Vito per l’ultimo saluto, che è venuto in maniera sobria, ma carica di grande commozione.