Addio a Narciso Buffoni, Montignoso piange il suo sindaco e medico. Proclamato lutto cittadino

Montignoso, 24 marzo 2025 – È scomparso Narciso Buffoni. Aveva 72 anni. Chi non lo conosceva? Medico condotto e ufficiale sanitario per oltre 40 anni, Buffoni è stato uno dei politici e degli amministratori di spicco della provincia. Sindaco per tre mandati a Montignoso, dove è nato e vissuto, e dove è stato anche consigliere comunale e assessore, è stato eletto anche presidente della Provincia. Uomo di sinistra, impegnato attivamente nella politica, è stato anche segretario provinciale del Democratici di Sinistra, prima della nascita del Pd. Diversi anni fa abbandonò la politica per dedicarsi totalmente alla professione di medico. Nel gennaio 2021 andò in pensione (il Comune organizzò una festa in suo onore a Villa Schiff). Buffoni è stato uno dei primi a contrarre il Covid nel 2020, durante la prima terribile ondata di primavera, passando due settimane da incubo. Lascia la moglie Nellì Berti, le figlie Laura ed Elisa (quest’ultima avuta dalla prima moglie Adriana Guidi), il genero Enrico Panconi. Narciso Buffoni era anche nonno di una nipotina.

Vasto il dolore e il cordoglio a Montignoso e in tutta la provincia non appena si è sparsa la notizia. L’amministrazione comunale di Montignoso, interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell’intera comunità, rende omaggio alla memoria di Buffoni. Per questo motivo è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 25 marzo in concomitanza con la celebrazione delle esequie, come segno di partecipazione al dolore dei familiari e della comunità. Sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma e le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta. Inoltre, in occasione della seduta di domani, il Consiglio comunale osserverà un minuto di silenzio in suo ricordo. Dalle 10 di domani la salma accolta nella sala consiliare del municipio di Montignoso, in piazza Sesto Paolini. Il rito civile si terrà nello stesso luogo alle 17 e poi il corteo proseguirà verso il cimitero di San Vito per l’ultimo saluto. “L’amministrazione si stringe con affetto alla famiglia di Narciso Buffoni, ricordando con gratitudine il suo impegno e il prezioso contributo dato alla crescita della nostra comunità”.

Numerose le reazioni giunte dal mondo politico. “Apprendo con dispiacere della scomparsa di Narciso Buffoni, figura di rilievo nella vita politica e amministrativa di Montignoso e del territorio provinciale – ha scritto su Facebook il sindaco di Massa Francesco Persiani –. Nel corso della sua lunga carriera istituzionale ha ricoperto ruoli importanti, contribuendo con impegno alla vita pubblica della nostra comunità. A nome dell’amministrazione comunale di Massa esprimo un sentito cordoglio per la sua scomparsa e la vicinanza ai familiari”. “La scomparsa di Narciso Buffoni lascia un grande vuoto nella comunità di Montignoso e dell’intera provincia di Massa-Carrara – ha dichiarato Giacomo Bugliani, consigliere regionale del Pd –. Un uomo che, con il suo impegno, la sua dedizione e la sua visione, ha segnato profondamente la vita amministrativa e sociale del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il mio più sentito cordoglio. Buffoni è stato un amministratore capace e lungimirante, sempre attento al bene comune: negli anni è diventato un punto di riferimento, non solo per la sua esperienza e il suo spessore politico, ma anche per le sue qualità umane, per la capacità di ascoltare e di essere vicino alla comunità anche nei momenti più difficili”.

“Buffoni – gli ha fatto eco la sindaca di Carrara, Serena Arrighi – è stato un uomo capace di lasciare un segno profondo nella vita sociale, oltre che politica, della nostra provincia e questo non sarà mai dimenticato”. “Non ricordo un solo fondamentale passaggio politico in cui ci siamo ritrovati dalla stesse parte – ha commentato l’ex parlamentare massese Fabio Evangelisti –. Eppure mai è venuta meno la simpatia e l’amicizia che ci univa. Per discutere trovavamo sempre il tempo per un aperitivo”. Tra i messaggi di cordoglio anche quelli di Paolo Gozzani della segreteria regionale della Cgil, di Rifondazione comunista di Montignoso, del Pd di Montignoso, di Fratelli d’Italia di Massa-Carrara, di Noi Moderati con Lorenzo Pascucci e di Azione.

“Sono profondamente triste per la morte di Narciso Buffoni – – ha dichiarato il consigliere di Azione, Giuseppe Manfredi – una figura politica di grande importanza che ha saputo interpretare al meglio i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato la vita pubblica di Montignoso e dell’intera provincia negli ultimi anni. Voglio anche salutare l’amico Narciso, sempre pronto ad accogliermi, a consigliarmi o a rimproverarmi, anche con modi diretti e schietti, ma sempre con il rispetto e l’affetto di un compagno di tante battaglie. Narciso è stato anche il medico del paese. Nella sua professione, è riuscito a costruire un rapporto autentico e personale con ciascuno dei suoi pazienti, sempre disponibile ad andare a casa per visite, consigli o conforto. Questo amore per i suoi concittadini si è trasformato in affetto e rispetto da parte di tutti. Ciao Narciso, ci mancherai tanto”.