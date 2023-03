Fumetto L’arte di Gigi Guagagnucci da sfogliare

Una storia a fumetti per raccontare un personaggio simbolo, legato a doppio filo al territorio. Sabato 25 alle 17 a Villa della Rinchiostra si terrà la presentazione di Gigi Guadagnucci scultore. La storia a fumetti, un quaderno di disegni realizzato dal fumettista massese Lorenzo Grassi, con testi di Matteo Filippi, volume a cura di Cinzia Compalati.

L’idea di questo prodotto nasce sulla scorta di un’attività didattica messa in campo dal museo Guadagnucci lo scorso anno scolastico, Fumetti nei musei: un contest in cui diversi istituti secondari della provincia sono stati protagonisti della realizzazione di fumetti ambientati all’interno del museo; un’occasione che ha visto anche l’apporto professionale di Lorenzo Grassi nella creazione di una tavola con sei vignette che mostrano alcuni frammenti della vita di Gigi Guadagnucci e che sono diventate un pannello di sala. Oggi, quindi, il quaderno Gigi Guadagnucci scultore. La storia a fumetti, con le sue ottanta vignette colorate che ripercorrono per intero la lunga carriera del maestro apuano, completa l’esperienza iniziata per le scuole e, con il linguaggio iconografico fresco e immediato dei fumetti, si appresta a diventare non solo un utile strumento a disposizione dei giovani che verranno in visita al museo, ma, al contempo, una vera e propria opera d’autore che si inserisce nell’ampia offerta con cui l’istituto culturale si apre ogni giorno ai visitatori “dagli 0 ai 99 anni”, coinvolgendo studenti di ogni ordine e grado scolastico, pubblici fragili, anziani.

L’incontro di presentazione del quaderno di Lorenzo Grassi, oltre alla partecipazione dell’autore e di Matteo Filippi che ha curato i testi, si arricchirà degli interventi del Dipartimento didattico del museo, alla presenza anche degli studenti che lo scorso anno scolastico hanno vinto il contest Fumetti nei Musei. Con gioia, quindi, si invitano all’incontro gli insegnanti, gli educatori, i genitori, gli appassionati di comics e tutti i cittadini interessati, con la certezza che Gigi Guadagnucci scultore. La storia a fumetti diventerà un racconto insostituibile per accrescere la conoscenza delle ricchezze culturali del nostro territorio. In ricordo dell’evento una copia del fumetto sarà donata ai partecipanti.