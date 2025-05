Scuola I ragazzi dello scientifico al lavoro

Un percorso di alternanza scuola lavoro che ha portato alla realizzazione di un evento da cima a fondo. I ragazzi del liceo scientifico Marconi sono stati impegnati per l’intero anno scolastico con Spazio Alberica per un progetto di Pcto che li ha portati a organizzare dal comunicato stampa alla scelta dei relatori, alla comunicazione, un evento sul razzismo. Così venerdì alle 17,30 all’ex ospedale San Giacomo si terrà un incontro su “Razzismo tra realtà, percezione e rappresentazione”. L’evento è organizzato da Spazio Alber1ca, Arci e dal gruppo di lavoro dello scientifico. Interverranno: Silvia Bini, responsabile di Arci Toscana per Migranti; Giuliana Misserville, esperta di letteratura femminista. Rocco Iardella, Chaeeun Kim, Andrea Marzio Marchini, Paolo Marino sono i nomi dei ragazzi del liceo scientifico ’Marconi’ impegnati nel progetto.

"Siamo in un’epoca in cui il fenomeno migratorio è all’ordine del giorno – scrivono gli organizzatori –, i mass media sono pieni di messaggi che testimoniano pregiudizi e avversione nei confronti dei migranti. Episodi di razzismo nei confronti di lavoratori stranieri spesso sfruttati con il “lavoro nero” se non addirittura aggrediti. Basti pensare che molti incidenti sul lavoro interessano proprio questa categoria". Ad affrontare la “Realtà” del fenomeno sarà Silvia Bini che tratterrà della situazione migratoria attuale. Dal punto di vista della “Percezione” sarà compito dei ragazzi dello scientifico che presenterà i risultati di un’indagine condotta tra studenti delle scuole cittadine attraverso un questionario preparato ad hoc. Infine a ragionare sulla “Rappresentazione” del razzismo nella letteratura e nel cinema, sarà Giuliana Misserville che presenterà passi scelti tra le opere più significative con l’aiuto della voce recitante della giovane attrice Anna Maria Ceccarelli. Questo approccio decisamente originale al tema del razzismo è il frutto del percorso, che il gruppo di lavoro del liceo scientifico (due ragazzi e una ragazza di quarta ed un ragazzo di quinta) ha svolto con il Circolo Spazio Alber1ca. Durante il percorso i ragazzi hanno appreso sul campo come si progetta e si realizza un evento culturale, dal contattare le relatrici a organizzare e gestire la raccolta dati per un’indagine, alle locandine e il materiale pubblicitario, al rapporto con la stampa e i media fino alla gestione della sala. L’organizzazione di eventi culturali può rappresentare un’interessante prospettiva per giovani che si preparano a scegliere i percorsi di studi universitari pensando a possibili sbocchi occupazionali. Per informazioni e prenotazioni [email protected].