Fuksas disegnerà il nuovo yacht di Nca a Carrara: progetti futuri e straordinaria collaborazione

The Italian Sea Group annuncia una partnership con il prestigioso studio dell’architetto Fuksas. L’accordo è stato svelato allo Yachting Club di Monaco con i progetti futuri e la straordinaria collaborazione dell’azienda del patròn Giovanni Costanino con lo Studio Fuksas e Luca Dini per l’ideazione e realizzazione di Sea Flowers, il nuovo megayacht Admiral di 80 metri "Come un fiore che sboccia alla vita, il Sea Flower è il simbolo del mutamento a cui poniamo grande attenzione – affermano gli architetti Doriana e Massimiliano Fuksas e Luca Dini – e che rappresenta uno degli aspetti chiave del progetto". Lo Studio Fuksas e Luca Dini progetteranno un’imbarcazione con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con interni che propongono un nuovo concetto di vivere il mare e un design ispirato alla natura.

"Questa partnership esprime la relazione simbiotica tra design, arte e tecnologia – ha commentato Giovanni Costantino – che è parte del Dna di The Italian Sea Group. Il megayacht sarà strepitoso e avveniristico, concepito con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Il nostro obiettivo è investire in soluzioni rivoluzionarie, per proporre linee di prodotto che dettano nuovi canoni stilistici del luxury yachting". Durante la prestigiosa kermesse monegasca, sono stati presentati gli ultimi gioielli varati da Tisg, superyacht unici che stabiliscono nuove frontiere nella progettazione nautica, dettando canoni estetici rivoluzionari. Nel corso dell’evento a Monaco, Tisg ha presentato un motoryacht explorer Admiral di 50 metri, un catamarano Tecnomar e un superyacht di 46 metri del modello di successo Evo.