"Fratelli d'Italia: 18 Mesi di Inattività della Giunta Arrighi a Carrara"

Al termine di questo 2023 Massimiliano Manuel, il capogruppo consigliare Fratelli d’Italia, tira le somme sull’operato della giunta di Serena Arrighi. "A 18 mesi dall’insediamento di questa amministrazione non se ne vede ancora nessuna traccia – scrive Manuel –. La maggioranza Pd scricchiola, con uscite clamorose di consiglieri che preferiscono i banchi dell’opposizione dove è riconosciuta maggiore concretezza. Fratelli d’Italia ha più volte fatto proposte e sollecitato il governo cittadino nelle varie commissioni e consigli comunali, ma concretamente non è mai stato accettato un dialogo costruttivo volto al miglioramento della città. Il 2024 sarà un anno pieno di sfide che non permetteranno più margini di errore e ritardi".

"Fratelli d’Italia vigilerà anche sul riordino del piano del commercio – avverte Manuel –, dello sviluppo turistico e culturale che fino ad oggi, al di là di fumose partecipazioni collettive e iniziative culturali ci consegnano come regalo di Natale una città più povera, con un grave ed inesorabile spopolamento e dove la priorità sembra essere elargire contentini elettorali miopi e senza visione. Biblioteche chiuse e depotenziate, città sempre meno sicura, uno sviluppo del porto per il quale l’amministrazione non sa indicare alla zona di costa un chiaro indirizzo, l’ampliamento dei colossi multinazionali nella zona retro portuale industriale per i quali non si percepisce quale sarà la ricaduta occupazionale locale, le bonifiche ambientali ferme". "Apriremo presto una nuova sede in città per poter raccogliere le esigenze dei cittadini e delle varie associazioni e farci carico di intervenire con una politica seria, onesta e costruttiva – conclude Manuel –. Fratelli d’Italia augura a tutti un sereno Natale nel calore delle vostre famiglie e ringrazia i rappresentanti delle forze dell’ordine e gli operatori sanitari".