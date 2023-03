Franchi Umberto Marmi punta sull’Australia

Consolida la sua presenza in Australia la Franchi Umberto Marmi Spa. Un mercato in crescita e ancora da esplorare a fondo ma che sta dimostrando un buon rapporto con l’economia apuana. Come dimostrano i dati sull’export del primo semestre 2022 pubblicati dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest: oltre 20 milioni di euro di esportazioni dalla provincia apuana verso l’Australia. Un mercato in cui era già presente Franchi Umberto Marmi Spa, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, e che oggi vuole migliorare la sua posizione con una manovra societaria che tende a rafforzare i rapporti commerciali e la gestione diretta del settore. Così Franchi Umberto Marmi Spa ha perfezionato l’acquisizione del 49% di FUM Australia Pty Ltd. ("FUM Australia"), società di diritto australiano, stipulando contestualmente un contratto di opzione inerente il diritto di acquisto, discrezionale e incondizionato, di un’ulteriore partecipazione rappresentativa del 2% del capitale sociale della stessa, così da poterne acquisire il controllo maggioritario anche sul breve termine.

Franchi Umberto Marmi dal novembre 2019 è presente sul mercato australiano attraverso una partecipazione del 49% di Fum Australia Pty Ltd, società proprietaria dello showroom di Sidney. La partecipazione garantirà ora alla società anche l’accesso a un presidio rappresentato da uno showroom a Melbourne. Fum Australia Pty Ltd, con lo showroom di Melbourne, e Franchi Umberto Marmi Australia Pty Ltd, con lo showroom a Sidney, a oggi sono due società ben distinte. È previsto che Fum Australia, in ottica di razionalizzazione, acquisisca l’intero capitale sociale di Franchi Umberto Marmi Australia Pty Ltd, riunendo sotto un unico veicolo tutte le attività australiane.

E’ la seconda manovra societaria ed economica che riunirà sotto il controllo di Franchi Umberto Marmi i due showroom e le attività commerciali in Australia. Paolo Nicolai, già partner commerciale storico della società nel mercato australiano e indirettamente titolare della restante parte del capitale sociale di Franchi Umberto Marmi Australia Pty Ltd., rimarrà in carica come Amministratore delegato di FUM Australia Ltd. "L’Australia è un mercato in cui abbiamo iniziato a intravedere un’opportunità ancora prima della quotazione in Borsa. Già nel 2019, abbiamo avviato una solida alleanza con Paolo Nicolai, un collaboratore storico dell’azienda – sottolinea l’Ad di Franchi Umberto Marmi, Alberto Franchi – . La partnership ci ha permesso di entrare in un mercato in evoluzione, con una domanda in continua crescita soprattutto nei marmi ad alto valore aggiunto, come il Calacatta e lo Statuario. L’investimento contribuirà ad espandere un mercato tra i più promettenti, un riferimento per il nostro settore e per l’intero comparto di Carrara".