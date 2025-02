Franchi Umberto Marmi, il fatturato 2024 si consolida a 80 milioni

Si consolida a 80 milioni di euro il fatturato della Franchi Umberto Marmi per il 2024, con una crescita di otto punti di percentuale in più rispetto al 2023 quando il fatturato aveva raggiunto i 73,9 milioni. In crescita anche l’Italia che si conferma la prima destinazione geografica di sbocco contribuendo al 38% delle entrate, con ricavi consolidati a 30 milioni di euro per l’anno 2024.

"Il 2024 è stato un anno di crescita significativa per la Franchi Umberto Marmi con record storico in termini di fatturato – commenta Alberto Franchi – presidente e amministratore delegato della Fum – Un traguardo frutto di strategie mirate e della capacità del nostro team di cogliere valide opportunità nei mercati internazionali. Siamo particolarmente soddisfatti delle performance eccezionali registrate in Nord America e in Australia, mercati che rappresentano oggi una parte sempre più rilevante del nostro portafoglio, dimostrando la validità del nostro approccio di espansione globale che passa anche attraverso una strategia di crescita per linee esterne. In America, Middle East e Africa oltre che in Asia abbiamo mantenuto posizioni di leadership. Ci tengo a sottolineare che sono aree in cui stiamo lavorando per rafforzare la nostra presenza, adattandoci alle dinamiche di mercato e alle esigenze dei clienti".

"Ci aspettiamo di continuare ad avere soddisfazioni dalla crescita nei mercati nordamericano e australiano – aggiunge Alberto Franchi – Parallelamente, continuiamo a monitorare con attenzione i significativi progetti di sviluppo nei paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, che costituiscono per noi un’opportunità di rilevanza strategica. Guardiamo quindi al futuro con ottimismo, consapevoli che la nostra abilità nel cogliere nuove sfide, la qualità dei nostri prodotti e l’attenzione alla sostenibilità, che nel corso degli anni abbiamo reso un vero e proprio modello imprenditoriale, ci permetteranno di rafforzare e consolidare ulteriormente la nostra posizione a livello globale".