Franchi, ricavi sempre più in alto. Oltre 43 milioni in soli sei mesi

Ricavi in aumento per Franchi Umberto Marmi nel primo semestre 2024. Il Cda ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, redatta per la prima volta su base consolidata a seguito delle acquisizioni delle società controllate intervenute nel secondo semestre del precedente esercizio. Nel primo semestre 2024 i ricavi sono pari a 43,7 milioni di euro rispetto ai 37,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2023, con un aumento del 16 per cento. In particolare al 30 giugno 2024 i ricavi realizzati in Italia hanno raggiunto 16,7 milioni di euro, in leggera flessione del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, rappresentando comunque il 38,9 per cento del totale dei ricavi del periodo. Il valore dei ricavi realizzati in Emea nel primo semestre 2024 è stato pari a 24,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 23,7 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2023. Il valore dei ricavi delle vendite realizzate in Asia è risultato pari a 9 milioni di euro, in leggera flessione rispetto ai 9,7 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2023. Il risultato conseguito è, in ogni caso, di grande rilievo se si considera il fatto che l’area è ormai divenuta stabilmente la seconda destinazione geografica per prodotti venduti dalla società. Nel primo semestre del 2024 sono inoltre stati significativi i risultati conseguiti sui mercati quali il Nord America , l’Australia, il Sud America e l’Africa, che hanno saputo compensare la flessione sul mercato asiatico.

"I risultati ottenuti sono particolarmente significativi - commenta Alberto Franchi, presidente e amministratore delegato della società - e confermano la bontà della strategia che stiamo perseguendo, sia a livello organico che a livello di acquisizioni. Queste ultime ci hanno permesso di compiere un’importante espansione in nuove attività e prodotti. Il risultato in Nord America è interessante ed è prova delle importanti potenzialità di crescita su tale mercato, accentuatesi grazie all’acquisizione di Marmoles Man. L’Asia, pur in lieve diminuzione, ha visto un nostro consolidamento della leadership nei prodotti di alta gamma e rimane centrale nella strategia commerciale".