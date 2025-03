Franchi a Riyad e Xiamen. Le basi per nuovi scambi

La Franchi Umberto Marmi presente a due importanti fiere di settore. Una partecipazione come momento di confronto sulle principali tendenze nel settore delle costruzioni e delle pietre naturali. Nel mese di febbraio il team di Fum era a Riyad in Arabia Saudita per la ‘Big 5 Construct Saudi’ per entrare in contatto con controparti qualificate, considerato anche il crescente ruolo di leadership del paese in tutta l’area Mena, guidato dall’ambizioso programma ‘Saudi Vision 2030’, contenente iniziative volte a modernizzare e sviluppare l’Arabia Saudita.

A marzo invece la Franchi Umberto Marmi era in trasferta a Xiamen, nella provincia di Fujian, per partecipare alla ‘China Xiamen International Stone Fair 2025’. Una fiera che propone un’ampia vastità di prodotti e servizi legati alle pietre naturali, compresi marmi, travertini, graniti, quarziti, ardesie, altre pietre pregiate, macchinari, attrezzature e tecnologie per la lavorazione delle pietre. In entrambe le sedi la delegazione Fum ha esposto le migliori selezioni di marmo della società, ha discusso e si è confrontata in merito alle principali tendenze in atto nel settore in due regioni in grande sviluppo.

L’attività di questa azienda quotata in borsa si concentra principalmente all’interno dei 59mila metri quadrati della sede di Carrara, che la rendono il più grande spazio espositivo dedicato al marmo di Carrara. "Siamo entusiasti di aver partecipato a queste due fiere, eventi di riferimento per il settore marmoreo e dell’edilizia – dice Carlo Varni, direttore generale Fum –. Il nostro intervento rappresenta sempre un’importante occasione per mostrare l’eccellenza del marmo italiano e il nostro impegno nell’innovare continuamente. Sia il mercato asiatico sia quello saudita sono estremamente strategici per la crescita della nostra azienda e siamo pronti a rafforzare relazioni commerciali e sviluppare nuove opportunità di business. Si tratta di bacini in grande espansione che vanno selezionati ed esplorati attentamente. Ci aspettiamo di continuare sempre di più a partecipare a fiere ed eventi di settore di alto livello come questi, che ci consentono di consolidare la nostra presenza, nonché indubbia riconoscibilità, a livello mondiale".