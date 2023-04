Francesco Gabbani torna in tv: successo per la prima puntata di Ci vuole un fiore

Firenze, 15 aprile 2023 - Grande successo per la prima puntata di ‘Ci Vuole Un Fiore’, che ha visto Francesco Gabbani, cantautore di Carrara, tornare a vestire i panni del presentatore dopo l'esperienza di un anno fa. È andata in onda ieri sera, venerdì 14 aprile, in prima visione su Rai1, ed è stata subito accolta favorevolmente dal pubblico. Ha infatti incollato alla tv 2 milioni e 223mila spettatori, raggiungendo il 13.5% di share. “Sono stato travolto da tanto affetto e dai vostri bellissimi messaggi – scrive Gabbani sulla sua pagina Facebook – Non sono un esperto e non ho mai basato il mio modo di esprimermi sui numeri ma sulla sincerità. Per quanto mi riguarda, riportare in prima serata uno show con una tematica così importante è già una piccola vittoria, ma la gioia nel sapere che eravate così in tanti è incalcolabile. E grazie di cuore anche agli ospiti che hanno accettato il mio invito e che ci hanno regalato tanti momenti speciali”.

Il cantautore toscano quest’anno è diventato l’indiscusso padrone di casa (l'anno scorso era affiancato da Francesca Fialdini) di un programma che però ha conservato la stessa mission: sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e dell'ecosostenibilità, ma senza dimenticare la leggerezza del varietà. Sul palco ieri sera insieme a lui ci sono stati tanti ospiti, tra cui Francesco Arca, Mr.Rain, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Giusy Buscemi, Levante, Mario Tozzi, Marco Spinelli Andrea Spinelli, Fridays For Future Italia, Alfa. Gabbani si è confermato un vero e proprio one man show, in un programma nel quale protagoniste sono state la musica e l’ecologia. “L’ambiente e la natura sono temi che mi stanno molto a cuore, fanno parte di me – ha detto Gabbani – Io sono nato nella natura e ho scelto di continuare a viverci, tra Toscana e Liguria. Quando hai passione per qualcosa, è inevitabile che te ne prenda cura. Da soli si fa poco, ma tutti insieme si cambia il mondo". Gabbani ha scelto di farlo anche con la tv, con uno show amico dell'ecologia, che ha conquistato il pubblico. “Ci vediamo venerdì prossimo – scrive su Facebook - sempre in prima serata su Rai1e RaiPlay, per la seconda e ultima puntata di Ci Vuole Un Fiore”.

Maurizio Costanzo