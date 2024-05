Francesco Gabbani. Nuovo video online

Da ieri è online sulle piattaforme digitali il video di ‘Frutta malinconia’, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Il video diretto da Filiberto Signorello richiama l’estetica degli anni Sessanta, di cui la canzone riprende le sonorità, rivissuta attraverso un montaggio realizzato con immagini in bianco e nero di twist, il ballo in voga in quegli anni. ‘Frutta malinconia’ è una canzone in pieno stile ‘gabbaniano’, una specie di album fotografico con dentro ritagli di estati diverse, dalla polaroid alle immagini dell’intelligenza artificiale. È una canzone spensierata che si affaccia alle piacevolezze leggere della frutta fresca che un’estate può offrire, ma è anche uno scorcio sui tempi che stiamo vivendo.