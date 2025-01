Fosso Poveromo, la proposta di Italia Nostra

Approva il recupero della naturalità della foce del fosso Poveromo previsto nel Piano dell’arenile, con la cassa di espansione per limitare anche la risalita del mare, la sezione apuana di Italia Nostra suggerisce di considerare la possibilità di lasciare esondare il fosso nel lato sinistro tra i due viali in un tratto boscato abbandonato anche se fuori dai limiti del Paav. Le osservazioni al Piano sono state presentate dal presidente Bruno Giampaoli. Se concorda con il posizionamento della pista ciclabile nel lato mare dai Ronchi a Marina di Massa e il percorso verde nel marciapiede lato monte, Italia Nostra è invece contraria al trasferimento della pista a monte nel tratto dal Miami al Brugiano: "risulterebbe irrazionale e pericoloso per le intersezioni con molte strade e sarebbe in contrasto con quanto previsto nel progetto della Ciclovia tirrenica". Sul progetto del “cannocchiale” di via Siena, "che vede la rettifica dello stradello per l’accesso al mare abbattendo qualche decina di metri di vegetazione autoctona del bagno Erika, riteniamo che si potrebbe evitare: non è e non sarà mai in linea con la Via Siena e quindi tanto varrebbe far allargare di qualche centimetro lo stradello salvando la vegetazione autoctona".