Fosdinovo, torna la sagra del Km0 . Dibattiti, cibo e buona musica a sostegno del festival ’resistente’

Una sagra del km0 che va in scena anche oggi e domani a Fosdinovo, dopo il successo delle scorse due edizioni al circolo culturale enogastronomico al Museo Audiovisivo della Resistenza. L’evento, a cura di Archivi della Resistenza, vuole dare spazio ai produttori locali, biologici e a km0, utilizzando le loro produzioni per l’intero menu della sagra. Servirà a finanziare l’associazione e il festival “Fino al cuore della rivolta” che si terrà dal 2 al 6 e dal 9 al 15 agosto.

La cena sarà a partire dalle 20 (prenotazione consigliata) e domani si raddoppia con un pranzo dalle 12.30. L’ampio menu, tutto a Km0, avrà un prezzo fisso di 25 euro (20 euro studenti e precari) e comprenderà un aperitivo, un primo, un secondo e un dolce a scelta, caffè, vino e amaro partigiano. Ogni cinque prenotazioni in omaggio una bottiglia di una etichetta locale.

Domani i produttori coinvolti avranno i propri spazi espositivi in cui sarà possibile comprare e conoscere da vicino le produzioni a km0 già degustate nel menu. Non c’è cibo senza cultura agli Archivi della Resistenza. Presente una piccola rassegna, per parlare di creatività in carcere in collaborazione con l’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli e “La Poltrona Rossa“, romanzo d’esordio di Alice Cervia, la “Guida dei Comuni sostenibili italiani 2024. Luoghi da visitare, buone pratiche da replicare” e alle 21.30 i concerti di Gianni Guastini Jazz Quartet e la musica irlandese degli Shady Grove. Oggi alle 18.45 incontro con Alice Cervia e il suo “La coda delle lucertole” (Augh! Edizioni 2024). Sarà presente l’autrice, presenta Alessio Giannanti (Archivi della Resistenza). Alle 21.30 concerto di Gianni Guastini Jazz Quartet. Poi domani alle 18.45 “Guida dei comuni sostenibili italiani 2024. Luoghi da visitare, buone pratiche da replicare”, a cura della Rete dei Comuni Sostenibili (Edizioni ETS, 2024). Saranno presenti Annalisa Folloni (sindaca di Filattiera), Katia Cecchinelli (sindaca di Castelnuovo Magra) e Antonio Moriconi (sindaco di Fosdinovo). Coordina Carola Baruzzo (presidente del Museo Audiovisivo della Resistenza). Poi alle 21.30 concerto di Shady Grove “Musica irlandese”. Il tutto si svolgerà al Circolo culturale enogastronomico Archivi della Resistenza presso il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. Info e prenotazioni al 3290099418 o 3281026728.