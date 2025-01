’Forum’ politico, le nuove nomine. Guadagnucci coordinatore toscano

Due nuove nomine per ‘Forum’, il laboratorio politico per l’Italia, di cui l’avvocato Luca Guadagnucci è coordinatore provinciale. Guadagnucci è stato ora nominato coordinatore di Forum Toscana e Roberto Pistone coordinatore di Forum Massa. Il primo, eletto durante l’assemblea regionale nei giorni scorsi a Montecatini Terme alla presenza del coordinatore nazionale Giancarlo Affatato e dei coordinatori provinciali della Toscana. Al neo coordinatore regionale massese è arrivato l’augurio di Affatato "di svolgere un ottimo lavoro, anche in ragione dei prossimi impegni che lo attendono, da quelli territoriali a quello clou del 15 marzo a Roma, quando alla presenza degli stati generali di Forum, il laboratorio diverrà quel movimento politico di area cattolica che tanti non vedono l’ora di sostenere". Ringraziamenti per la nomina da Luca Guadagnucci per i "coordinatori provinciali, tutte persone contraddistinte da una grande motivazione e dalla passione per la politica, per la nomina ottenuta all’unanimità".

La scelta del coordinatore comunale di Massa è ricaduta su Roberto Pistone, volto conosciuto nell’ambito dell’associazionismo e dei servizi assistenziali e previdenziali rivolti alle persone. "Ho deciso di aderire a questo nuovo progetto socio-politico in qualità di coordinatore di Forum Massa – spiega il presidente provinciale di Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) Massa-Carrara – per contribuire all’affermazione di un soggetto, che seppur rispettoso delle idee altrui, dei partiti, movimenti e liste civiche già presenti, rappresenti una valida alternativa nello scenario politico. Un’attenzione la mia verso la politica, ispirata al significato popolare del termine, ovvero, al complesso delle attività che si riferiscono alla vita e agli affari pubblici, con un focus particolare al sociale e alle cosiddette “categorie fragili”. E anche un impegno – garantisce Pistone – quello di interessare e coinvolgere più persone possibile insieme a me, che contribuiscano con le loro capacità ed esperienze a proporre e portare a termine azioni e progetti per il bene comune".