Forno, le donne della Memoria. Storia della filanda 80 anni dopo

“Le donne della Memoria- La memoria delle donne – Racconti, testimonianze, narrazioni delle filatrici del Cotonificio Ligure di Forno“, libro e dvd realizzati da Angela Maria Fruzzetti rappresentano un’opera di documentazione storica e antropologica sul lavoro che le donne hanno svolto nell’ultimo periodo di attività della filanda di Forno, anni Trenta fino al 1942.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della distruzione della fabbrica ad opera dell’esercito tedesco, libro e dvd saranno presentati martedì alle 21 al Convento dei Frati Cappuccini di Massa, nell’angolo "sotto gli Ulivi" riservato agli incontri culturali. Un sentito ringraziamento va al presidente Desiderio Antonioli e ai volontari che portano avanti il Convento per aver accolto questa iniziativa culturale che punta i riflettori soprattutto sull’importanza del lavoro femminile, quale processo di emancipazione. L’incontro con la memoria della fabbrica di cotone, e omaggio alle ultime filatrici, è promosso dall’associazione Eventi sul Frigido e Tara Editoria, che ha editato la seconda edizione del libro, ospiti nello spazio del Convento. Il volume è accompagnato da un docu - video dove le ultime filatrici raccontano "la fabbrica di cotone" : l’ingresso alla filanda, il lavoro, l’impatto della fabbrica sul paese, i capi, la maternità, la medaglia e tanti altri settori specifici fino alla fine della fabbrica (distrutta dell’estate del 1944) e quindi alla disperazione delle lavoratrici.

Saranno presenti Francesca Corchia, regista che ha lavorato alla realizzazione del dvd, Chiara Caribotti che ha presentato una tesi su questo lavoro, Massimo Norti per le letture e la professoressa Rosaria Bonotti che dialogherà con l’autrice. Saranno presenti inoltre persone del mondo politico e associazionistico locale, nonché l’editore Tara. Appuntamento dunque, "sotto gli ulivi" del parco dei Cappuccini per una serata di emozioni nei racconti delle ultime filatrici del cotonificio ligure di Forno che ha segnato un’epoca di lavoro femminile non solo localmente ma in tanti territori del centro Toscana.