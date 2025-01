Formazione per i chirurghi della tiroide

MASSA CARRARACorsi di formazione anche con tirocini dedicati ai chirurghi della tiroide provenienti dalle diverse strutture ospedaliere italiane grazie all’accordo tra Asl Toscana nord ovest e Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi) per la loro istituzione. Le sessioni di chirurgia della tiroide sono guidate da Giancarlo Basili, responsabile del centro di chirurgia tiroidea della Asl Toscana nord ovest che anche quest’anno è stato nominato coordinatore della Scuola Nazionale Ospedaliera di endocrinochirurgia. Enrico Isoppi (nella foto), della chirurgia a ciclo breve Apuane, è invece il referente per le attività formative della Scuola Nazionale Ospedaliera di chirurgia ambulatoriale e day surgery.

"Durante la formazione i colleghi chirurghi – ricorda Basili – verranno accompagnati in un percorso di studi che li porterà ad adottare nuove tecniche e procedure chirurgiche in conformità con l’innovazione tecnologica, compresa l’intelligenza artificiale, individuando specifici settori di competenze per i diversi operatori coinvolti, facendo riferimento alle più recenti linee guida e standard di riferimento. Inoltre, il personale medico-chirurgico coinvolto nel percorso di tirocinio si occuperà di stilare protocolli specifici grazie alla loro partecipazione alle attività di sala operatoria stimolando così i giovani colleghi allo sviluppo di protocolli di studio, anche in collaborazione con le principali società scientifiche nazionali ed internazionali. Particolare attenzione è data alla condivisione di protocolli operativi tra il personale coinvolto (endocrinologi, chirurghi, anestesisti e personale di sala operatoria) attraverso un processo continuo".