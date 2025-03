Formazione gratuita sull’IA nel business

“Connettiti con il tuo pubblico: accendi la tua visibilità con Google”: è il tema dell’evento formativo gratuito offerto da Alessandro Calevri e rivolto ai commercianti. L’evento domani alle 18.30 in sala consiliare del Comune di Aulla, rivolto a tutti gli operatori economici interessati a conoscere e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale generativa. "L’obiettivo dell’evento – spiega Calevri – è creare consapevolezza che la presenza online è ormai fondamentale per sviluppare il business. L’idea è nata dal confronto con le piccole realtà commerciali locali, la maggior parte delle quali non conosce gli strumenti da sfruttare per ottenere visibilità e clienti". Durante la sessione che durerà indicativamente 1 ora, verrà illustrato cosa è possibile fare per la presenza online con gli strumenti di Google Ads, per sponsorizzare l’attività e intercettare clienti.