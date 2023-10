Fondazione Pelù: "Grazie al dottor. Roberto Sposito"

Si terrà lunedì, alle 16.30, presso la sede di via Marina Vecchia, la cerimonia di ringraziamento per l’attività svolta dal dottor Roberto Sposito (nella foto) al Centro polifunzionale per anziani ‘Paolo, Anna Ezio Pelù’ che ospita il diurno Alzheimer. Ci sarà inoltre l’inaugurazione, cura della Fondazione Dott. Ezio Pelù, di un’idonea dotazione informatica per lo svolgimento dell’attività specialistica ambulatoriale Neurologica nell’ambito del Centro diurno. Sarà infine presentata la dottoressa Elisa Dini in qualità di nuova specialista in neurologia al diurno Alzheimer. Saranno presenti, tra gli altri, Alessandro Napolitano, direttore di Neurologia al Noa, Monica Guglielmi, direttore della zona distretto delle Apuane dell’Asl, Mario D’Amico, direttore delle Cure Primarie Apuane e i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Pelù.