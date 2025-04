Folla al Mirteto per l’addio ad Armando

Sono accorsi in molti, ieri, alla Pieve di Mirteto, per dare l’ultimo saluto ad Armando Della Pina (nella foto), personaggio emblematico di un calcio familiare e nostalgico che non c’è più. Lo storico presidente del San Vitale Calcio si è spento a 88 anni dopo aver cresciuto generazioni su generazioni di giovani calciatori. Armando è stato il fondatore della società biancazzurra nel lontano 1968 della quale è stato per tantissimi anni il cuore pulsante. Presidente, allenatore, dirigente, pulminista, magazziniere e chi più ne ha più ne metta. Lui era il San Vitale nella piena accezione del termine. Lui, sempre al timone della nave sia nel momento d’oro quando la società partecipava con le sue squadre anche a prestigiosi tornei internazionali sia nei tempi di magra quando il San Vitale rischiava di chiudere i battenti senza più un campo e rimasto con la sola squadra di Terza categoria. Della Pina non si è mai scomposto e non ha mai pensato di abbandonare la sua ’creatura’. Anzi, si è assicurato di trovare delle persone degne di fiducia come Danilo Lorieri e la famiglia Briglia che potessero continuare la sua opera come in effetti è stato.

Ad Armando rimangono molto legati tutti gli sportivi di Mirteto. Alcuni dei suoi ex giocatori ormai sono già in pensione ma non si sono mai dimenticati di lui e lo avevano anche omaggiato di una targa di benemerenza. Della Pina lascia la moglie, la figlia e due nipoti oltre agli altri familiari e tantissimi amici.

Gianluca Bondielli