Fogli e matite protagonisti per un giorno ’Pontremoli Comics’, sfida della fantasia

La timidezza dello scrivere è stemperata dai disegni del fumetto che permette un’ampia libertà di pensiero. E’ questo il punto di partenza motivazionale alla base di Pontremoli Comics, gara di illustrazione aperta ai ragazzi e ai giovani adulti, alla seconda edizione che si svolge oggi alle 15 alle 18 al Centro Giovanile Sismondo. Conduttori della manifestazione Christian Galli e Nicolò Laporini due giovani, autori di graphic novel che vogliono far diventare l’appuntamento una data importante per la creatività. L’idea della manifestazione legata al fumetto era venuta l’anno scorso al consigliere delegato alle Politiche sociali e per la famiglia Paolo Parodi, sostenuta anche dalla collaborazione con i docenti Paolo Giorcelli e Stefania Bertocchi assieme all’illustratore Laporini e al Centro Giovanile.

A loro infatti si deve la scorsa edizione riservata oltre che all’Istituto Ferrari, ad alcune scuole superiori del territorio. "Pontremoli Comics" era andata in scena in diverse puntate. Il contest aveva preso il via con un laboratorio gestito da Galli seguito da una competizione di illustrazione coordinata anche da Laporini e Davide Angella, alla quale avevano partecipato 65 studenti divisi nelle categorie ragazzi e giovani adulti.

Oltre agli alunni delle scuole di Pontremoli si erano iscritti alla competizione alcune ragazze del Dca Cabrini di Pontremoli e una dell’Istituto Penale per i minorenni. Nell’ambito della giornata di Pontremoli Comics saranno presentate questa sera alle 21 nel Teatro della Rosa Storie di amicizia e di riscatto e per il progetto Azioni di contrasto al bullismo il fumetto “Didi“ creato da Christian Galli. Presentatrice della serata Alessandra Tassi, saranno presenti il sindaco Jacopo ferri, la preside Lucia Baracchini, don Pietro Pratolongo e i docenti Furio Dioguardi, Leonardo Cimoli, Gianugo Magnavacca, Alessia Curadini. Nell’occasione si esibirà anche l’orchestra dei flauti di retta dal professor Riccardo Madoni. I due fumettisti Laporini e Galli daranno vita alla premiazione del concorso.

