Focus Economia circolare. Il concorso entra nel vivo

È giunta al capitolo finale la prima edizione del "R Photo Contest 2023 – dal Riciclo all’economia Circolare", il concorso fotografico organizzato dall’associazione no profit Slow Photo e Media Steel, azienda massese leader in Italia in attività di carattere ambientale volte al recupero e riciclo di materiali ferrosi nel rispetto dell’uomo. La giuria tecnica, presieduta dal regista cinematografico e fotografo Riccardo dalle Luche, ha comunicato i nomi dei 12 vincitori che verranno premiati alla cerimonia di sabato 16 alle 15 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, alla quale parteciperanno anche Autorità Politiche e Culturali territoriali che commenteranno con i presenti la tematica del Concorso.

Tematica legata alle cinque "R" che danno il nome al concorso e che sono servite da ispirazione ai fotografi: riusare, ridurre, recuperare, raccogliere. Le 300 immagini pervenute, dicono gli organizzatori in un comunicato, "sono immagini fotografiche di elevata qualità e di notevole impatto emotivo e raccontano, talvolta, storie virtuose di economia circolare, diventando momento di accusa verso quei comportamenti umani che contribuiscono al degrado del nostro pianeta e ponendo l’attenzione sull’importanza di tutelare i nostri mari, i nostri monti per poter sopravvivere, prosperare e garantire un futuro alle giovani generazioni. Un concorso di belle fotografie messaggere di importanti ed indispensabili valori".

A partecipare al concorso, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Massa Carrara, dal Comune di Massa e del Miur Ust di Lucca e Massa Carrara, sono stati fotografi provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche dall’Europa e persino da Paesi extra-europei. Le 50 fotografie selezionate faranno anche parte del "Catalogo - Top 50" del Contest e verranno stampate su supporto rigido per essere esposte, dal 5 al 21 gennaio 2024, in una Mostra nel Salone degli Svizzeri al Palazzo Ducale di Massa. L’autore dell’opera più meritevole (ancora segreto insieme al secondo e terzo vincitore) si aggiudicherà un premio in buoni acquisto del valore di 500 euro. 200 euro per il secondo classificato, 100 per il terzo, mentre ai classificati dal 4° al 12° posto spetteranno 50 euro. I partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione, il calendario 2024, il Catalogo del Concorso, tutti i premi sono offerti da Media Steel srl.

La cerimonia di premiazione – che verrà accompagnata dagli interventi musicali realizzati dagli ex alunni di chitarra delle Scuole Don Milani di Massa, Pea di Seravezza, Dazzi e Taliercio di Carrara –, sarà anche l’occasione per presentare il cortometraggio "Cringe – Who is really cringe?" del regista Riccardo Dalle Luche scritto e sceneggiato da Pierpaolo Poggi. Il film, tutto apuano, che ha riscosso i riconoscimenti internazionali per essere proiettato al Hudson Guild di New York.

Alessandro Salvetti