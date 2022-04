Focus della Pisaniana sul Consorzio Zia

Dopo trasmissioni su economia delle cave, in generale e sulla portualità la Pisaniana, coproduzione televisiva Circolo Culturale Filippo Mazzei e la tv regionale 50 Canale stasera alle 21 sul canale 12 del Digitale terrestre toscano torna a parlare del nostro territorio con una puntata specifica sul futuro del Consorzio di zona industriale apuana. La struttura nata da decenni come volano industriale del territorio partecipata da Regione, Provincia e Comuni di Massa e Carrara e che ha visto stagioni di alti e bassi vive un momento di riorganizzazione generale anche alla luce della novità dell’ingresso nella compagine societaria al 15% della Autorità di sistema Mar Ligure Orientale, elemento di rilevanza e lungimiranza strategica di fare sempre più sistema tra enti per un rilancio delle attività produttive dell’area di cui il porto e le sue attività sono un pilone fondamentale. Consorzio di zona, quale futuro il tema del talk show registrato a Palazzo Ducale di Massa. All’ombra del Nettuno nella grottesca della recuperata struttura la conduttrice Carlotta Romualdi ha messo a confronto sul futuro del Consorzio ma anche su quello dell’economia provinciale Mario Smmariva, presidente Autorità portuale, Dino Sodini, presidente Camera dicommercio, Gianni Lorenzetti presidente della Provincia, Norberto Petriccioli, amministratore unico Zia, Andrea Raggi, assessore con delega al Consorzio Comune di Carrara, Andrea Cella, vicesindaco di Massa con collegamenti dall’esterno di Gabriele Mascari, direttore Confartigianato e Bruno Ciuffi, presidente Confcommercio, con l’’Angolo salute ambiente e territorio’ di Teresa Sichetti e Domenico Vitiello Canapafiliera, consigliere con Fernando Lorenzetti, chef Trattoria Toscana La No ‘. Racconta la trasmissione il produttore e presidente del Circolo Culturale Filippo Mazzei che con la vice dal 2014 ha inventato questa sorta di Linea Verde dall’esclusivo sapore toscano Una Pisaniana, la quarta, in nemmeno un anno da quando sbarcate sulle cave con Vissani a giugno 2021... "Si una grande ...