Fivizzano si aggiudica il Premio Toso

Si terrà oggi pomeriggio, con inizio alle 16, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Doria-Tursi, sede del Comune di Genova, la cerimonia di assegnazione del ’Premio Internazionale Fiorenzo Toso’, assegnato al Comune di Fivizzano nel contesto dell’evento denominato ’Palabra Florida’. Un prestigioso riconoscimento, organizzato dall’Associazione Culturale per il Dialogo Internazionale Lameladivetro in collaborazione con il

CIV Meridiana che si inserisce in un ciclo di eventi mirati a promuovere la bellezza culturale di Genova. In questo contesto, il Comune di Fivizzano sarà insignito del Premio in onore del suo costante impegno per la cultura e l’arte in memoria del docente universitario professor Fiorenzo Toso, illustre linguista recentemente scomparso.

La scelta di conferire questo importante Premio Internazionale al Comune di Fivizzano ed al suo Museo della Stampa Jacopo da Fivizzano, rappresenta un riconoscimento straordinario non solo per il valore storico e culturale di questa istituzione, ma pure per il suo incessante impegno nella salvaguardia e valorizzazione degli alfabeti e dei linguaggi moderni ed estinti sul territorio. L’invitato d’onore pertanto oggi sarà il sindaco Gianluigi Giannetti che riceverà il Premio a nome della comunità che si potrà fregiare di questo ennesimo importante riconoscimento culturale e artistico a livello nazionale.

Roberto Oligeri