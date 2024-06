In migliaia a Fivizzano a caccia di... sapori. Festa “macchiata” da furti e vandalismi

Fivizzano (Massa Carrara), 3 giugno 2024 – Folla oceanica per la kermesse ’Sapori’ ma c’è chi ne approfitta per fare man bassa: rubate attrezzature e merce negli stand. La manifestazione ha avuto grande successo. Una due giorni di ’Fivizzano-Sapori’ pienamente riuscita che ha fatto arrivare nella cittadina medicea moltissima gente anche da altre regioni e pure delegazioni straniere legate da un ’patto d’amicizia’ con Fivizzano. Sono state presentate non solo le eccellenze della Lunigiana ma anche le tipicità enogastronomiche dell’intera provincia di Massa Carrara. Non tutto è filato via liscio però. I ’soliti ignoti’, infatti, hanno approfittato della calca per colpire, rubando ciò che capitava loro tra le mani. Per esempio le poltroncine esterne di un noto ristorante del centro storico, oppure svaligiando di notte uno stand asportando le specialità dolciarie per la fiera. Un bel danno, fra gli altri, è stato arrecato a una associazione che aveva il proprio punto vendita nei pressi della ’Porta Sarzanese’, o Porta di Sotto, dove i malviventi sono riusciti a rubare una affettatrice professionale del valore di 2mila euro. Ci sono stati poi anche diversi principi di rissa, spenti immediatamente sul nascere dalle squadre del controllo.

"A una certa ora si è giunti a un delirio di folla – racconta Maurizio Pietrini presidente della Protezione civile Ser Fir Cb di Fivizzano – nel senso che arrivavano via via ondate di visitatori e strade e piazze erano stracolme di migliaia di persone. Una presenza simile non si è mai registrata negli anni precedenti. Ogni giorno abbiamo messo a disposizione dell’amministrazione 20 uomini, con turno di lavoro fino alla mezzanotte. Siamo di supporto a carabinieri e polizia municipale nel disciplinare il traffico, soprattutto per i parcheggi, calmare gli animi di chi eccede in libagioni e soprattutto controllare che tutto vada per il meglio e che non accadano vandalismi e cose spiacevoli".

La manifestazione era stata inaugurata alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del prefetto di Massa Carrara Guido Aprea. Erano presenti anche le autorità civili e militari più rappresentative del territorio, oltre al borgomastro tedesco Tomas Keller e a Felipe Augusto, prefetto di San Sebastian in Brasile. "Una bellissima festa – ha detto il vice sindaco Giovanni Poleschi – per un’edizione che è cresciuta moltissimo con una ulteriore varietà di prodotti tipici. Ringrazio a nome del Comune Giani, il Prefetto e tutti gli illustri ospiti presenti all’inaugurazione".

Per l’occasione, nel Museo di San Giovanni, è stato ricordato Cosimo I dei Medici. Il presidente Giani ha illustrato, con una sorta di ’lectio magistralis’, gli antichi e indissolubili legami che uniscono Fivizzano a Firenze già dai tempi della famiglia dei Medici.

Roberto Oligeri