Fivizzano ‘riapre’ il cinema. C’è il film di Peter Chelsom

Ama molto la Lunigiana e, appena può, trascorre del tempo nella sua casa in una piccola e suggestiva frazione del Comune di Fivizzano. E proprio a Fivizzano Peter Chelsom, regista di origini inglesi che da anni ha scelto la Lunigiana come luogo del cuore, ha deciso di proiettare il suo nuovo film. Dopo aver girato un film a Forte dei Marmi, ha scelto di girarne un altro sempre in Italia. Il film si chiama ‘Ops! è già Natale’ e sarà proiettato giovedì 5 dicembre alle 20,45 al Museo di San Giovanni degli Agostiniani a Fivizzano, in contemporanea con l’uscita nelle sale cinematografiche italiane. A dimostrazione di quanto il regista sia legato a Fivizzano, di cui possiede anche la cittadinanza onoraria. E la sera della proiezione sarà presente in sala, insieme all’attore e membro del cast Adrian Dunbar.

Peter Chelsom ama molto la Lunigiana e per renderle omaggio in passato ha deciso di dare, come nome all’ospedale in cui viene ricoverato il protagonista di un suo film, ‘Aulla Hospital’. E’ legato anche a Forte dei Marmi dove ha girato nel 2021 il film ‘Security’ e dove la scorsa estate ha promosso una mostra fotografica che ha ottenuto un grande successo. Nato a Blackpool nel 1956 Peter Chelsom è un acclamato regista e sceneggiatore britannico. Sebbene sia principalmente conosciuto per film come Serendipity, con Kate Beckinsale e John Cusack e Shall We Dance, con Richard Gere e Jennifer Lopez, ha sempre mantenuto un legame con il mondo dell’arte cinematografica, coprendo una vasta gamma di generi. La sua attività è iniziata con un primo periodo cinematografico britannico e vent’anni di carriera a Hollywood.

Il nuovo film racconta la storia di una coppia americana che porta la figlia di 10 anni, Claire, a trovare il nonno Lawrence in un hotel tra le Dolomiti, in Italia. Di solito si ritrovano lì per Natale, ma quest’anno invece è… agosto. La coppia sta per separarsi e preferisce che sia Lawrence a dare la notizia a Claire, visto il legame speciale che esiste tra nonno e nipote. Quando Claire scopre che non ci sarà un Natale in famiglia, decide che tutti devono festeggiarlo subito, proprio lì ad agosto. Lei e Lawrence architettano un piano per riavvicinare i suoi genitori suscitando però l’effetto opposto, creando problemi inaspettati al matrimonio dei nonni. Una commedia familiare divertente, calda e toccante, ambientata nello splendido scenario delle Dolomiti.

Monica Leoncini