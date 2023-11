Fivizzano paralizzata senza energia elettrica

Fra le zone più colpite dal nubifragio il Comune di Fivizzano, specialmente nella Valle del Lucido, dove sono ancora numerose le criticità. Il problema più grave è causato dalla mancanza d’energia elettrica, causata a quanto pare dalla caduta di molte piante sulla linea. Oltre a Fivizzano, la luce manca a Gragnola, Aiola, Viano ed in gran parte nell’abitato di Monzone. In quest’ultima frazione, alle 2 di notte, un corto circuito si è sviluppato intorno a un lampione pubblico, sulla facciata di un bar nei pressi della stazione ferroviaria. Pare che il corto circuito sia stato causato dalle infiltrazioni meteoriche che hanno provocato scintille e quindi l’incendio dei cavi elettrici. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Aulla, tramite estintori a polvere.

Disagi anche per una frana sulla provinciale 10 che da Monzone porta a Tenerano e quindi a Fosdinovo e Carrara. Il tratto da Monzone a Tenerano è stato chiuso al traffico. " Il Centro operativo comunale di Fivizzano, ormai da tempo, è aperto giorno e notte – afferma Maurizio Pietrini presidente della Protezione Civile locale –. Siamo chiamati da tutte le parti per risolvere un’infinità di problemi creati dal maltempo. In questo momento, le criticità maggiori sono create dalla mancanza di energia elettrica; bisogna immaginare il dramma delle tante famiglie a cui si stanno deteriorando i prodotti alimentari in frigoriferi e nei congelatori. Senza elettricità non è stato possibile accendere il riscaldamento. Molte le persone anziane, spesso sole, che chiedono generatori elettrici che servirebbero a decine".

