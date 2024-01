"Fivizzano istituisca il liceo del made in Italy per rilanciare le scuole"

Chiede l’istituzione a Fivizzano di un liceo del Made in Italy il direttivo della Lega. "Vi è la necessità,come è noto ormai da diversi anni – sostiene – di rilanciare l’offerta formativa del locale polo scolastico". E sottolinea l’esodo di studenti verso i licei e la costa. Quindi la proposta di ampliare l’offerta formativa sul territorio con l’istituzione del “Liceo del Made in Italy”, di recente creazione dal Governo per formare futuri imprenditori dei settori di turismo, manifattura e produzioni locali. "Per il nostro Comune – prosegue il direttivo della Lega – potrebbe essere una soluzione ottimale visto che annovera diverse aziende piccole e medie con attività improntate alle produzioni locali e potrebbe attirare diversi nuovi iscritti provenienti da zone limitrofe".

Roberto Oligeri