Fivizzanese continua l’ascesa in solitaria

1

2

FOLGORE SEGROMIGNO PIANO: Vannucchi, Mosso, Frosini, Conforti (68’ Martini), Mazzoni, Marchi, Paoli, Giannini (64’ Menesini), Obbligato, Angeli, Tonelli (36’ Campioni). All. Belmonte

FIVIZZANESE: Carvajal, Forieri, Salku A., Bocchia, Valentini, Bianchi, Tognocchi, Berti, Salku B. (66’ Carnaccioli), Mencatelli (76’ Lombardo), Mosti. All. Duchi.

Arbitro: Tripodi di Empoli

Marcatori: 8’ Mosti (Fi), 17’ Salku B. (Fi), 82’ Angeli (Fo)

SEGROMIGNO PIANO – Incrementa il vantaggio la Fivizzanese che oltre a centrare il successo, ringrazia anche il Pontasserchio per aver fermato sul pareggio la Carrarese Giovani. All’8’ Mosti si accentra e segna a giro sul secondo palo. Al 13’ occasione di Salku A. che incrocia dentro l’area, ma la palla esce di un soffio. Al 17’ rimessa laterale battuta da Salku A. verso Salku B. che controlla e batte il portiere avversario. Al 39’ cross in mezzo di Paoli e colpo di testa di Angeli con Carvajal che è attento e para senza problemi. Al 44’ occasione per Salku A. che calcia a botta sicura, ma centra Mosti. Al 48’ la punizione di Mencatelli mette i brividi alla difesa locale. All’81’ la punizione di Paoli impegna l’estremo difensore ospite. Un minuto dopo direttamente da calcio d’angolo Angeli accorcia le distanze. Al 92’ Lombardo tira fuori.

Ilaria Gallione