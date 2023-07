Fiumi e torrenti: i progetti del Consorzio sulla manutenzione

di Daniele Rosi

Creare una maggiore sinergia tra il Comune e il Consorzio di bonifica. Questo il messaggio lanciato dalla commissione Lavori pubblici presieduta da Silvia Barghini durante l’incontro di ieri con il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi insieme ad alcuni tecnici. Un incontro , presenti anche gli assessori Elena Guadagni e Moreno Lorenzini, in cui la commissione ha potuto ascoltare quali siano gli interventi previsti nel territorio comunale nel prossimo futuro. Il consorzio opera, oltre che su Massa-Carrara, anche nella provincia di Lucca e in aree di Pistoia e Pisa, per un totale di 64 comuni, e lo fa con la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. . La maggior parte degli interventi, suddivisi in lotti, sono nel periodo estivo. Nel caso specifico del territorio comunale, sono stati da poco completati gli interventi di manutenzione nei corsi d’acqua a Fossola, Nazzano, Fossone, Bonascola, sul Carrione, il Parmignola, torrente di Gragnana e fosso di Torano. Terminerà a luglio la manutenzione del reticolo idrografico della Fossa Maestra, mentre entro ottobre saranno ultimati altri controlli nelle zone collinari come Ficola, Castelpoggio.

Grande interesse in commissione per uno dei compiti del consorzio: la possibilità di effettuare delle piantumazioni, soprattutto alla luce del downburst dello scorso agosto che mise in ginocchio gran parte del patrimonio arboreo di Marina. Un aspetto su cui in commissione sono stati chiesti approfondimenti, con la possibilità per il consorzio di aprire un dialogo con l’amministrazione comunale. "Mi dicono che spesso le cooperative incaricate della manutenzione lascino sul posto i residui – ha aggiunto tra le osservazioni il consigliere Dante Benedini – e per la sicurezza questo non va bene. In altri punti poi non è possibile pulire perché alcune aree sono perennemente chiuse. Serve più attenzione".