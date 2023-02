Fisioterapia gratis per il piccolo Marco Antonio

Ricordate la vicenda di Marco Antonio, il bimbo disabile di sei anni e mezzo che, grazie all’associazione ’Tutto per Massa’, dopo un anno e mezzo di attesa ha ottenuto il deambulatore sollecitando l’azienda Usl? L’associazione aveva avviato a metà dello scorso mese di dicembre una gara di solidarietà con l’intento di acquistare il deambulatore coinvolgendo due commercianti dal cuore d’oro, Veronica Gigli della pasticceria Tonlorenzi e Marco Mariani di Zucchero a velo, con l’iniziativa ’Biscotto della solidarietà’. In poco tempo i biscotti sono andati a ruba, obbligando i commerciati a sfornare pezzi oltre le previsioni: oltre 700 biscotti per una città che ha risposto in maniera impressionante, superando ogni più rosea aspettativa: in poco tempo sono stati racimolati 4.070,00 euro. La risposta dell’Asl, a quel punto, non si è fatta attendere e il deambulatore è stato consegnato prima di Natale. Ma ormai la gara di solidarietà era partita e i fondi raccolti, come annunciato dal presidente dell’associazione Francesco Mangiaracina, sono stati dirottati e investiti nel pagamento delle cure mediche di cui necessita il piccolo Marco Antonio. Francesco Mangiaracina ha mostrato in maniera trasparente le ricevute che attestano il pagamento delle terapie: sei cicli di fisioterapia con strumentazione Cpvib e dieci sedute di neuro psicomotricità: per un anno circa le spese sono coperte e la famiglia respira.

"Come associazione – commenta il presidente Mangiaracina – siamo molto soddisfatti. La famiglia è contenta perchè Marco Antonio ha già fatto importanti progressi con l’aiuto del deambulatore e l’effetto delle terapie avviate. Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito e ci hanno sostenuto. Alla consegna dei soldi ai medici professionisti erano presenti anche i commercianti che hanno partecipato e la famiglia".

Insomma, un grande gesto di solidarietà che ha portato il sorriso sul volto dei genitori Claudia e Antonio e soddisfazione nei volontari dell’associazione ’Tutto per Massa’, orgogliosi di aver contribuito a risolvere uno di quei casi intrappolati negli ingranaggi delle varie burocrazie, penalizzando la vita di un bambino che attendeva l’ausilio prescritto per poter muovere i primi passi. Da evidenziare la generosa risposta della città nella straordinaria corsa solidale per aiutare il piccolo Marco Antonio.

Angela Maria Fruzzetti