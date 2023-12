Fine lavori al ponte sul Rio Cavo

Sulla linea Lucca – Aulla Lunigiana riprenderà il 5 gennaio la circolazione ferroviaria tra Castelnuovo Garfagnana e Piazza al Serchio. Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana iniziati lo scorso giugno al ponte sul Rio Cavo, in località Camporgiano fra le stazioni di Piazza al Serchio e Castelnuovo Garfagnana. Durante le attività di manutenzione programmate, i controlli e i monitoraggi strumentali effettuati da RFI avevano fatto emergere la necessità di progettare e fare ulteriori lavorazioni urgenti in corrispondenza di una delle arcate del ponte. In cantiere sono stati coinvolti oltre 40 tecnici di RFI e ditte appaltatrici con l’uso di numerosi mezzi e attrezzature. Ora sui sistemi di vendita è di nuovo visibile l’orario sull’intera Lucca – Aulla Lunigiana.