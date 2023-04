Finanziato il progetto Pronto badante

A breve la Società della Salute della Lunigiana offrirà il servizio del “Pronto badante”, che sarà di grande aiuto e sostegno alla famiglia con un anziano o all’anziano che vive da solo. La Sds ha approvato un avviso per la manifestazione di interesse, reso possibile da un finanziamento regionale di 232mila e 949 euro. Iil servizio prevede azioni di sostegno temporaneo agli anziani. L’intervento “Servizi sociali di sollievo - Pronto badante” si pone come obiettivo primario quello di sostenere e supportare la famiglia nella prima fase di disagio. Si tratta di un numero con un operatore dedicato in grado di informare e orientare la famiglia e la persona anziana sui servizi territoriali e sugli adempimenti amministrativi, nonché accompagnamento e supporto concreto.