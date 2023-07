Filetto Un tuffo nel Rinascimento

Musici, artisti, conferenze: Filetto cambia volto per la seconda edizione della rievocazione storica ‘Filetto Rinascimentale’. La kermesse è organizzata dall’associazione sarzanese Senza Tempo, guidata da Simone Del Greco, con il patrocinio del Comune di Villafranca e si svolgerà dall’11 al 15 agosto, con novità e gradite conferme. Visto il successo dello scorso anno, con oltre 5mila visitatori, è stata aumentata la durata dell’evento, novità anche per l’accesso: stop alle file con prenotazione on line (https:bit.ly3D86Zji) e programma arricchito da conferenze storiche e presentazioni di libri nel chiostro. Artisti e rievocatori dall’Italia e da Paesi europei allieteranno il pubblico con attività didattiche, spettacoli di strada, musica, danza e teatro incentrati sulla vita quotidiana del tardo Medioevo e del Rinascimento lunigianese e italianoe. Il visitatore potrà incontrare ffascinanti danzatrici, medici d’altri tempi, musici itineranti, loschi figuri e creature della fantasia rinascimentale. Bancarelle storiche nel borgo, cucina tradizionale e piatti della storia allieteranno i palati. Soddisfatti gli assessori Alice Vietina e Sandro Vannini e il sindaco Filippo Bellesi: "Siamo contenti di ospitare nuovamente la festa: è stato fatto un gran lavoro, con competenza ed entusiasmo, si valorizzerà l’intero nostro territorio".

"Ci dedichiamo da 15 anni alle rievocazioni storiche - ha aggiunto Del Greco - , il programma è molto più ricco, con gruppi che arrivano anche dall’estero, collaborazioni con esperti e spettacoli sempre diversi, da non perdere". In particolare, il 14 e 15 agosto l’atteso concerto della band ‘In Vino Veritas’, che dal 2011 si esibisce nei maggiori festival di musica medievale, celtica, folk. Interessante l’esposizione di abiti rinascimentali a cura dell’associazione SiAmo Lunigiana con corpetti, mezze gonne, panciotti, mantelline risalenti al ‘700 e appartenenti alla famiglia De Medici. Tra questi la straordinaria divisa dei soldati detti delle ‘Bande’ che avevano il compito di pattugliare il territorio lunigianese e riferire al Capitano Giovanni De Medici. Le conferenze curate da Daniela Tresconi saranno una novità: venerdì 11 agosto protagonista Enrica Salvatori, docente di Storia medievale all’Università di Pisa; sabato 12 agosto Marco Pardini presenterà il romanzo ‘La casa delle parole ritrovate. Storia di erbe e di amori sussurrati’; domenica 13 agosto Simona Bertocchi col romanzo ‘L’ultima rosa di aprile’; lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto Francesca Baldassari, presidentessa della Gilda Historiae.

Monica Leoncini