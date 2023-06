Fiera di San Ceccardo si trasferisce in centro

Venerdì 16 giugno torna in città la fiera patronale di San Ceccardo. Nell’ottica di garantire il rispetto della tradizione locale popolare, ma anche di ridare dignità ad una fiera che negli anni si era ridotta ad un paio di banchetti davanti al santuario dedicato al santo, l’amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per trovare ambulanti disposti a realizzare le festa del Santo Patrono in centro città. Una decina di stalli che dalle 8 alle 20 troveranno collocazione in via Roma, (nel tratto compreso tra via Verdi e piazza Matteotti), piazza Gramsci e via Loris Giorgi. L’idea di rilanciare la festa del patrono di Carrara parte dall’amministrazione precedente, e aveva ottenuto un discreto successo. I posteggi sono riservati agli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare, e agli imprenditori individuali o le società regolarmente iscritte nel registro delle imprese. Le concessioni temporanee di posteggio saranno rilasciate sulla base di una graduatoria.

La superficie minima dei posteggi è pari a 28 metri quadrati. Le domande dovranno essere compilate sugli appositi modelli - domanda scaricabili dal sito del Comune di Carrara ed essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre il 12 giugno. La graduatoria dei posteggi sarà fatta nella giornata del 15 giugno alle 15 negli uffici del settore attività produttive di via Solferino 11.