Fiamme in una fabbrica. Giallo sulle cause del rogo

Rogo in un’azienda della nautica, la Eurocompositi Srl Ferretti, ieri pomeriggio. Grande paura per il rogo che, a causa della spessa nube di fumo nero che si è levata dal capannone in fiamme dell’azienda, è stato visto in tutta la zona industriale. Sono stati in molti a segnalare alle forze dell’ordine l’incendio, ma il primo allarme è scattato grazie a uno dei dipendenti dell’azienda del settore nautico, che stava transitando per caso davanti al capannone proprio in quel momento. L’uomo, vedendo il fumo nero uscire dal fabbricato della Eurocompositi ha immediatamente allertato il capo cantiere e i vigili del fuoco, che sono arrivati in via Massa Avenza dopo una manciata di minuti. Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco sono stati degli scarti delle resine utilizzate per gli scafi delle imbarcazioni accumulati all’interno del capannone devastato dall’incendio.

Non è ancora chiara la causa che ha innescato le fiamme, le indagini sono ora portate avanti dai vigili del fuoco e dai carabinieri, arrivati per ascoltare testimoni e presenti. Le operazioni di bonifica sono andate avanti per un paio d’ore, prima che il piazzale da dove è divampato l’incendio fosse di nuovo in sicurezza.

La memoria dei passanti è andata immediatamente all’ultimo rogo avvenuto nella zona, alla Carbonovus di Massa, avvenuto il primo agosto dell’anno scorso. Le fiamme che si sono levate ieri pomeriggio dal capannone della Eurocompositi Srl Ferretti è stato ’immortalato’ da alcuni presenti, preoccupati che il fumo nero che usciva dalla fabbrica potesse creare conseguenze problematiche per la salute. Immediato il passaparola sul web che ha amplificato l’ansia tra il popolo della rete. Per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti in tempi rapidi a domare l’incendio, preservando quindi da potenziali rischi la salute cittadina.