Fiaccolata per la battaglia di Solferino

Ricordando... Solferino. Sabato sera Albiano Magra era illuminato dalle torce per la fiaccolata promossa dalla Croce rossa locale per ricordare Solferino, dove tutto ebbe inizio. Il 24 giugno 1859, nel corso della seconda Guerra di Indipendenza italiana, a Solferino si consumò una delle battaglie più sanguinose dei 19° secolo. Trecentomila soldati, appartenenti a tre eserciti distinti, si scontrarono, lasciando sul terreno circa 100mila fra morti, feriti e dispersi. Spettatore attonito di questa terribile carneficina era Jean Henry Dunant, uomo d’affari svizzero, che ebbe l’idea di creare una squadra di infermieri volontari preparati, il cui operato potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa. In occasione della ricorrenza della battaglia di Solferino, la Cri di Albiano Magra ha organizzato quindi una fiaccolata per le vie del paese. Oltre a tanti cittadini c’erano rappresentanti di due importanti associazioni della grande frazione aullese, la Pro loco Viviamo Albiano e la Filarmonica Albianese. Il gruppo, tra l’altro, è reduce da una nuova giornata di screening gratuito che ha avuto un ottimo successo. Il giorno della fiaccolata nella sede sono stati effettuati esami di prevenzione del tumore al seno con il medico Mario Valli, specialista in chirurgia generale e oncologia clinica. Ma anche test udito vocale e tonale, test epigenetico S-Drive del bulbo del capello, un test innovativo e non invasivo che permette di fornire una mappatura epigenetica e di capire quali fattori possono danneggiare o quali siano invece utili per la salute delle cellule del corpo umano. Una nuova guida ha appena fatto ingresso nell’associazione, nuovo presidente è infatti Marcello Lo Presti, che sostituisce Rita Peroni - che comunque resta nel direttivo - assieme a Francesca Aida Coscia, Antonio Salvatore Rao e al consigliere rappresentante dei giovani, Filippo Moretti.