Fhp: cambio della guardia. Carlo Freni è il direttore

Passaggio di testimone alla Fhp. Alla holding portuale entra come direttore esecutivo Carlo Freni. L’ingegnere, 51 anni, prenderà il posto di Carlo Merli che dopo sei anni ai vertici aziendali lascia le redini. Fhp, primo operatore portuale italiano nel settore delle rinfuse guidato da Paolo Cornetto, effettuerà un cambio della guardia nella base di Marina. Dal 6 luglio enterà in azienda Carlo Freni: laureato in Ingegneria Elettrica a Pisa e con un master alla Bocconi, è attualmente direttore della società Lifting, che fa parte del Gruppo FHP dove è entrato e in carica dal 2021, dopo 15 anni al Nuovo Pignone (oggi Baker Hughes), la società del settore Oil&Gas della General Electrics, dove ricopriva la carica di direttore operativo del business Moduli e impianti industriali. Precedentemente ha avuto incarichi di responsabilità in Eco Energie e Abb. Compito del manager sarà quello di sviluppare ulteriormente il business della base di Carrara facendola diventare ancor di più un punto di riferimento della logistica delle merci del mar Tirreno. Contestualmente Carlo Merli, dopo 6 anni in azienda, lascia la carica e accetta una nuova sfida professionale all’esterno del Gruppo. Umberto Masucci e Paolo Cornetto, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Fhp, ringraziano Carlo Merli per I’ impegno profuso in questi anni, e per essere stato un riferimento centrale sino ad oggi nello sviluppo del progetto Fhp.

Fhp Holding Portuale, espressione di F2I (il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali), rappresenta il primo operatore portuale italiano nel settore delle rinfuse, attivo nell’Alto Adriatico e nel Tirreno attraverso 8 terminal in gestione, magazzini e infrastrutture intermodali di interconnessione, 12 società operative, oltre 500 dipendenti, circa 10 milioni di tonnellate di merci movimentate annualmente. Fhp è un network nella logistica portuale delle rinfuse, delle merci varie, del general e project cargo, ed è presente a Carrara, Livorno, Monfalcone e Marghera. Nel nostro porto nasce nel 2019 con l’acquisizione della Porto Spa, ha un capitale sociale di 4 milioni e 438.512 euro, una superficie portuale di 70mila metri, che comprende la banchina Fiorillo di 500 metri, piazzali, magazzini, raccordo ferroviario e movimenta oltre 700mila tonnellate di merci varie.