Festival della creatività. L’arte sbarca al Castello. Scultura e antichi mestieri

Arriva il Festival della creatività per celebrare il valore dell’estro e della fantasia. Storie e prodotti artigiani raccontati in una una piccola expo dentro il Castello del Piagnaro che nei tre fine settimana di marzo mette in vetrina le abilità e la forza creatrice di artigiani-artisti nelle opere d’ingegno. L’inaugurazione domani alle 11. C’è chi ha recuperato antiche tecniche di ceramica, chi punta su attempate tecnalità di ricamo. Poi falegnami, fabbri, paperartist, produttori di tele con antichi telai. Così le vecchie botteghe medievali si sono riappropriate del proprio destino. Una ventina di protagonisti in questo ’ritorno al futuro’. Gli obiettivi della manifestazione intendono promuovere attività formative teorico-pratiche per tramandare alle future generazioni tutto ciò che riguarda antiche arti e mestieri.

I creativi partecipanti sono il paperartist Davide Angella (cartapesta), Matteo Arfanotti (face e bodipainting a tema statue stele), Barbara Bertolucci (creazione dei fogli di carta e altri laboratori a cura della Compagnia del Guiterno), Patrizia Capaccio (cucito creativo), Giacomo Cappetta (falegnameria creativa), Loredana Capponi (laboratori scientifici creativi), Mariangela Cibrario (scrittura creativa), laboratori di tiro con l’arco con arcieri del gruppo storico Compagnia del Piagnaro - Medievalis, Francesco De Sicut (creazione gioielli con pietre dure), Maria Pia Elia (decorazione della ceramica), danze storiche con Angela Bertolini (Gruppo Danze Storiche Compagnia del Piagnaro), Isabella Iardella (pizzo a chiacchierino e macramè), Pinuccia Landini (lavorazione della creta), Annarica Pinu Marcuccetti (cucito creativo), Andreina Micheli (lavorazione a telaio), Antonio Roberto Pietrafesa (lavorazione del ferro). Una vera e propria scuola per imparare a viaggiare tra mani e pensiero osservando gli slalom della ricamatrice nell’arte del pizzo la tecnica del fabbro che plasma il ferro prima di batterlo sull’incudine. Mestieri che parlano del territorio, delle sue tradizioni più originali e caratteristiche. Coloro che detengono i segreti di queste antiche arti hanno il potere di custodire e tramandare veri e propri tesori, che devono essere preservati per le generazioni del futuro, affinché non vengano perdute ma portate avanti, di anno in anno, tra mani e menti del futuro. La manifestazione si svolge domani, domenica e i prossimi due weekend, gli orari dei laboratori sono domani 15-18 e domenica 10-13 e 14 alle 18.

Nell’ambito del Festival della Creatività, è in programma anche il vernissage di “Emozioni in Libertà”, ideato a cura da La Rivincita, associazione culturale molto attiva in provincia. Domattina sarà inaugurata la mostra dal sindaco Jacopo Ferri, dal vicesindaco e assessore al turismo Clara Cavellini e altre autorità. "“Emozioni in libertà“ - ha detto l’avvocato Carmela Federico, presidente de La Rivincita - si caratterizza nell’esposizione di tantissime opere, oltre 50, a tema libero che raccontano il percorso e le emozioni degli artisti associati partecipanti. Con un omaggio a Pinocchio. Saranno esposti dipinti dell’associato Gaetano Amato, artista poliedrico che realizza le sue opere con materiali diversi sempre sul medesimo soggetto, appunto Pinocchio".

