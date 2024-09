Festa per i settant’anni del Frantoio Moro

Fondato nel lontano 1974, il Frantoio-Mulino ’Moro’ a Caniparola di Fosdinovo, noto per la produzione d’olio extra vergino d’oliva d’elevata qualità, lo scorso sabato ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 70 anni d’attività. Un evento dove i partecipanti hanno rivissuto i momenti salienti della storia dell’azienda; un’occasione inoltre per presentare il prodotto celebrativo dell’emozionante appuntamento: il ’Nonno Moro-Amaro alle foglie d’ulivo’. "Ho ripreso l’antica ricetta dell’amaro che facevo con mio nonno Alfredo e l’ho trasportata ai giorni nostri – ha detto Adriano Petacchi, titolare dell’azienda – il risultato è un prodotto unico". L’evento inoltre ha consentito alla ditta di lanciare il concorso “Disegna l’etichetta“, rivolto a tutte quelle scuole che visiteranno il Frantoio da adesso fino a dicembre. E’ un invito agli studenti per creare un disegno che rappresenti al meglio l’essenza dell’azienda Petacchi e dei suoi 70 anni d’attività. A gennaio vi sarà la proclamazione del disegno vincitore, che diverrà il protagonista dell’etichetta di una lattina d’olio che celebrerà il traguardo e sarà disponibile nell’arco del 2025. Info: 0187/673184 .

Roberto Oligeri