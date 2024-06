Festa per gli anziani di Villa Andrei con giovani ginnaste

Una giornata magica e spensierata all’insegna dello sport come veicolo di valori sociali all’interno della residenza socio assistenziale per anziani di Villa Andrei, in via Forlaini a Cervara. L’evento, organizzato dal Csi e dalla parrocchia San Martino, in collaborazione con le associazioni Evergreen e Insieme, si è svolto nell’accogliente giardino della villa. Durante la giornata si sono esibite le giovani atlete dell’associazione Happy Sport Mivida guidate dalle insegnanti Natalyia Kuplov, Elena Alberti e Vanessa Neri. Le giovani sportive, tra i 6 e i 16 anni, hanno allietato il pomeriggio dei 32 anziani ospiti della struttura con esibizioni di ginnastica ritmica. Presenti alla manifestazione, patrocinata dal Comune, gli assessori al sociale Francesco Mangiaracina e allo sport Roberto Acerbo, oltre al vicepresidente di Evergreen Antonino Bruno e al coordinatore del Csi Sandro Scuto. "È stato un momento molto bello – ha detto Mangiaracina – per gli anziani ospiti in compagnia dei ragazzi, che hanno il potere di rendere lieto e leggero il tempo. Gli operatori si spendono già molto per questi nonni ma non basta, bisognerebbe fare sempre di più per portare loro svago e allegria". "Lo sport – ha aggiunto Acerbo – è anche inclusione e socialità e questo evento lo dimostra". Soddisfatto anche il direttore di Villa Andrea, Mario Natale.