Festa medievale Avenza si accende

Prosegue la festa medievale di Avenza della Pro loco, che dopo l’inaugurazione di ieri sarà di scena anche per la giornata di oggi. A partire dalle 19 il centro storico si animerà di figuranti e artisti di strada, ma anche di laboratori per bambini, postazioni gioco e spettacoli. La decima edizione di ‘Avenza medievale’ vede la partecipazione di ottanta figuranti e l’allestimento di un villaggio degli antichi mestieri nel giardino di Casa Pellini, piazza Finelli e via Menconi ospitano i numerosi spettacoli degli artisti di strada e delle compagnie teatrali, mentre in tutta la via Giovan Pietro sono previsti un mercato, postazioni musicali e spettacoli itineranti. In programma anche una pesca di beneficenza con in palio giocattoli e pupazzi. In piazza della Scuderia ci sarà il laboratorio per bambini ‘Geppetto, per imparare a costruire antichi giocattoli in legno. E anche per la giornata di oggi bar, ristoranti e pizzerie saranno aperti fino a tardi.