Festa in musica ad Aulla Tra free jazz ed elettronica

Free jazz e musica elettronica per la festa della Repubblica. Domani, alle 21, Aulla ospiterà i “Double Exposure Feat Massimiliano Furia” in concerto. Imboccata nei mesi scorsi la strada del jazz sperimentale, entusiasti per il successo degli eventi precedenti, Arci Agogo, Comune di Aulla e la trasmissione ’Misterioso’ di Contatto Radio Popolare Network portano in Lunigiana un nuovo evento musicale in cui si fondono free jazz ed elettronica. Sfondo inusuale, per una serata di grande contemporaneità e ricerca dei suoni, il cortile della Biblioteca Salucci, in piazza Garibaldi ad Aulla. "Celebreremo la festa della Repubblica con una serata culturale d’avanguardia. Un’occasione interessante per appassionati di jazz e non solo", dicono gli organizzatori. Protagonisti della serata: Francesco Massaro, Francesco Pellegrino, entrambi sax, clarinetti e elettronica, e Massimiliano Furia alle percussioni. Si tratta di un mix di esperienze diverse: Massaro sassofonista e compositore scopre il mondo dell’elettronica; Pellegrino nasce come musicista elettroacustico e successivamente studia come clarinettista e sassofonista; Furia, unico lunigianese della formazione, batterista e percussionista apprezzato in ambito nazionale, rivolto da anni alla sperimentazione jazz e di recente impegnato nel progetto “In solo”- SoNiloquio“. Il progetto nasce infatti nell’ ambito della improvvisazione, ricerca e cura del suono. Tenuto conto dei posti limitati, è necessaria la prenotazione ai numeri 339 7888705 o 331 3647843.

Musicista e batterista, Massimiliano Furia è docente presso la scuola di musica Abreu di Aulla e l’Accademia Bianchi di Sarzana. E’ nato a Fivizzano nel marzo del 1973.