Festa in Duomo a Carrara Il parroco è don Albanesi

Il nuovo parroco del Duomo di Carrara è don Piero Albanesi. Don Raffello Piagentini lascia la guida della parrocchia dopo 37 anni, rimarrà a Carrara. Era il 19 ottobre 1986 quando venne adottato dalla città. A Bonascola va don Leonardo Biancalani.

"Mi ritrovo impegnato in prima linea in qualcosa che sostengo insieme ad altri presbiteri". Racconta Don Piero. "Sono contento del percorso fatto finora perché siamo partiti coinvolgendo tutto quello che è il popolo di Dio. Quindi parto con l’idea di non fare dei passi che possano essere solo progetti generali ma che siano frutto di una crescita dal basso. Lasciare Bonascola è una sofferenza immensa, una grande ferita dentro di me. Da una parte sono proiettato verso questa nuova realtà dall’altra ho una tristezza universale, in maggior parte per le relazioni familiari che ho stretto. Sento fortissima questa cosa ma sarò sempre presente. Don Raffaello Piagentini rimarrà nella zona di Carrara". Il vescovo Mario Vaccari durante la messa delle 18 nella chiesa di San Ceccardo ha comunicato il nome del nuovo parroco dell’Unità pastorale del centro. "Carissimi tutti, in occasione della celebrazione del nostro patrono, San Ceccardo, vogliamo comunicarvi non solo la scelta del moderatore delle parrocchie del centro storico, ma alcune decisioni che come Consiglio episcopale abbiamo preso in ordine al percorso che la Diocesi sta facendo in vista delle Unità pastorali e della riorganizzazione di tutto il territorio ecclesiale. L’Unità pastorale del centro storico di Carrara, che si compone delle comunità San Francesco, San Giacomo, Sant’Andrea e include anche il Santuario del Carmine, avrà come parroco in solido (affidata la cura pastorale di più parrocchie) moderatore (rappresentante responsabile) don Piero Albanesi, che tutti voi conoscono bene, perché figlio di questa città. I parroci in solido non moderatori saranno: don Cesare Cappè, don Mario Tucci, p. Luigi Sparapani, p. Giovanni Albanese. L’Unità pastorale avrà il suo inizio ufficiale domenica 1 ottobre con la S.Messa delle 18 in Duomo a Carrara. A loro raccomandiamo una particolare attenzione verso l’Accademia di Belle Arti, frequentata da tanti studenti anche stranieri, inoltre una cura pastorale attenta alle Rsa presenti nel territorio. Don Leonardo Biancalani sarà parroco di Bonascola, tale parrocchia sarà ricompresa nell’Unità pastorale con Nazzano e Perticata. San Ceccardo, vescovo che ha dato la vita per le sue pecore, possa guidarci in questo cammino di rinnovamento spirituale e maggior partecipazione ecclesiale". Presenti la vicesindaca Roberta Crudeli, il Maggiore dei Carabinieri Cristiano Marella e il Tenente della Polizia Municipale Gianluca Raggi.

Patrik Pucciarelli