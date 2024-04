Festa di primavera. Arte, bellezza e simpatia al parco della Comasca con i ragazzi dell’Afaph

Arte, bellezza e simpatia. Successo per la festa di primavera che si è svolta al parco della Comasca, a Ronchi, sotto la regia dell’Organizzazione di volontariato (Odv) Afaph del presidente Daniele Carmassi. Una giornata ricca di emozioni per i ragazzi di casa che, seguiti da parenti e operatori dell’Afaph, si sono prodotti in una spettacolare esibizione con tanto di sfilata di moda. Grazie alla collaborazione, immancabile, per il secondo anno consecutivo, del gruppo Vab di Massa, tutto ciò è stato possibile comprese le performance di danza area con le atlete del team ’Le Squilibrate’ e tiro con l’arco con gli Arcieri Malaspina. Lo scopo della giornata era prettamente benefico. Infatti, tutto l’incasso della manifestazione è andato a favore delle attività dell’Afaph che da anni opera sul territorio a favore delle persone disabili. Una kermesse ricca di momenti di condivisione con stand, allestiti dai volontari con prodotti realizzati a mano, alla quale hanno partecipato molte famiglie che per l’occasione hanno approfittato dei barbecue messi a disposizione per vivere momenti di spensieratezza tra giochi e spettacolo. Non sono mancati gli intrattenimenti per i bambini con il laboratorio Manga (che ha riscosso un grande successo) e il ’truccabimbi’.

"Ringraziamo la Vab per la collaborazione – ha detto Maria Carso, responsabile dei progetti inclusivi per disabilità del centro di aggregazione di Afaph –. Ci supportano già dalla prima edizione della festa di primavera e sono un punto fondamentale di questa iniziativa". Gli operatori della Vab hanno tra l’altro allestito una dimostrazione di come loro, a supporto dei Vigili del fuoco, operano in caso di incendio con una simulazione realizzata ad hoc. Assai apprezzata l’esibizione di danza area durante la sfilata resa possibile grazie al negozio di abbigliamento di Serena Bianchini, una persona speciale e con una grande sensibilità, che ha messo a disposizione abiti e calzature. "I ragazzi del centro di aggregazione sono stati coinvolti attivamente – ha detto Carso – e gli abiti messi a disposizione, con prove già da una settimana prima, sono stati adattati su di loro. E’ stato tutto bellissimo". A dare lustro al tutto hanno contribuito i professionisti presenti. Un plauso va senza dubbio al fotografo Alessandro Guidi, alla fiorista Graziella Fiori e Piante e al parrucchiere Estro, il cui supporto è stato determinante al fine della riuscita della festa.

Ma il merito della manifestazione va senza dubbio ai protagonisti principali: i ragazzi del centro Afaph Odv che hanno sfilato in passerella. Stiamo parlando di Gaia Mannini (che ha improvvisato una splendida danza), Andrea Armani, Andrea Guadagnucci, Megan Marra, Alessia Giusti, Simone Marcuccetti, Giulia Manzo e Andrea Bondielli. Tutti bravissimi che si sono esibiti con naturalezza e semplicità

Vittoria Bertelloni