Festa della Toscana al Garibaldi. Focus sulla figura di don Milani

Ieri mattina al nuovo cinema Garibaldi si è riunito il consiglio comunale in forma solenne in occasione della ‘Festa della Toscana’, quest’anno dedicato alla figura di don Milani nel centenario della sua scomparsa. Dopo i saluti del presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici e della sindaca Serena Arrighi sono stati proiettati il documentario ‘Don Milano: La scuola cambia il mondo’ e un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al consiglio comunale solenne hanno partecipato anche alcune delegazioni di studenti delle scuole medie Buonarroti e Carducci. "Oggi è un giorno di festa per tutta la Toscana perché ci ricorda una prima fondamentale conquista di civiltà – ha detto la sindaca Arrighi –. Per la prima volta nella storia il 30 novembre di 237 anni fa la Toscana disse per sempre basta alla pensa di morte, palesando così quei valori che sono ancora oggi alla base della società e che è giusto ricordare. Nel 1786 nella nostra Regione si iniziò a scrivere quello che è oggi il nostro vocabolario comune, un vocabolario che è composto da parole come diritti, libertà, accoglienza, ascolto, rispetto dell’essere umano e delle diversità. Tutti questi valori guidano e sono a fondamento della nostra Toscana e noi siamo orgogliosi. Oggi però, in un’occasione tanto speciale, qui ricordiamo anche un toscano illustre, un toscano che ha fatto germogliare i frutti di una pianta il cui seme è stato idealmente piantato molti anni prima che lui nascesse, quando nella nostra Regione si è deciso di fermare la barbarie della pena di morte. Don Lorenzo Milani ha dedicato ai valori dell’accoglienza, della comprensione, del prendersi a cuore del prossimo tutta la propria esistenza insegnandoci una lezione che tutti noi dobbiamo sempre tenere a mente e che dobbiamo continuare a tramandare con orgoglio".

Nella seduta solenne al cinema Garibaldi è intervenuto anche don Raffaello Piagentini, che ha parlato di quei cambiamenti nella scuola che lui ha vissuto personalmente. Don Raffaello ha anche ricordato come don Milani riuscisse a fare nascere e crescere la coscienza civica negli studenti facendoli ragionare sui fatti di cronaca, come per esempio l’obbligo di leva in vigore ai suoi tempi.