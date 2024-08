Festa della birra Partenza con il botto

La sindaca Serena Arrighi, spillando il primo boccale, ha inaugurato ieri la ‘Festa della birra’, in programma a Carrarafiere fino al 7 settembre. Ad affiancare la prima cittadina in questo rituale c’era il mastro birraio della NordBrau, lo storico birrificio di Ingolstadt da sempre fornitore ufficiale della nostra festa. "Prosit. Oggi assieme ai nostri amici di Ingolstadt abbiamo inaugurato la Carrara Bier Fest - ha detto la sindaca Arrighi -. È stato un momento di festa e di gioia, ma soprattutto l’occasione per celebrare assieme il rapporto di fraterna amicizia che lega le nostre due città". Alla cerimonia ha partecipato anche una delegazione della città gemellata di Ingolstadt composta dal consigliere comunale Klaus Mittermaier, dalla funzionaria del Comune Melanie Kuhnel e dal consigliere comunale Christian De Lapuente. Tante le persone che già dal tardo pomeriggio hanno preso d’assalto gli stand gastronomici. Per tutta la durata della festa l’intrattenimento musicale sarà assicurato dal gruppo ‘Belle Bavaria Blaskapelle’ di Ingolstadt sul palco principale, mentre in quello piccolo si alterneranno Carlo Marchi, Franco Pelliccia, Sonia Mazzoni, Benedetta Pettinelli, Paolo Lippi, Gino Mariani, e Alessia Iacopetti. Mercoledì la presentazione della squadra della Carrarese Calcio, e martedì 3 settembre il tour di Radio Nostalgia, con i dj Andrea Secci e Luca Giorgi. Nel corso della manifestazione sarà ricordato il mitico Felix, il cantante Jodel recentemente scomparso. E come sempre ad accogliere i visitatori ci saranno anche ‘Tutti in Fiera’, la mostra mercato del commercio dell’artigianato e dei servizi e il luna park.